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Грабительница вынесла деньги, продукты и сигареты из магазина в Великих Луках
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    Грабительница вынесла деньги, продукты и сигареты из магазина в Великих Луках

    15:26  4 Декабря 2017
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    Грабительница вынесла деньги, продукты и сигареты из магазина в Великих Луках

    Псков, 4 декабря. Жительница Великих Лук зашла в магазин и похитила деньги, сигареты и продукты питания. Сотрудники полиции раскрыли преступление в кратчайшие сроки. Инцидент произошел вечером в субботу, 2 декабря.

    Женщина зашла в магазин, который расположен на Октябрьском проспекте, и, угрожая продавцу, потребовала отдать ей деньги, сигареты и продукты питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. После грабежа женщина скрылась. Подозреваемой оказалась безработная жительница Великих Лук, 1963 года рождения.

    На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Похищенное изъято у подозреваемой.

    Напомним, трое мужчин — жители подмосковной Истры — украли восемь бутылок водки, несколько пачек кофе и сигареты из магазина. Было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дарья Смолина
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    #грабеж #псковская область #великие луки
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