Снегопад придет в Псков 4 декабря

Псков, 4 декабря. Снегопад придет на территорию Пскова 4 декабря, в течение недели в городе будут выпадать осадки.

По данным Гидрометцентра России, небольшой снег будет идти в понедельник, 4 декабря, и во вторник, 5 декабря. Дневная температура воздуха в эти дни будет от нуля до -1, ночью ожидается от -2 до -3. Со среды, 6 декабря, к снегопаду добавится и небольшой дождь, такие осадки будут в городе до пятницы, 8 декабря. Температура будет ночью — от -2 до -4, днем — от нуля до двух градусов тепла.

Синоптики сообщают, что в субботу, 9 декабря, в Пскове ожидается облачность и небольшой дождь. В этот день температура воздуха будет выше нуля и днем, и ночью: четыре и два градуса соответственно. Максимальная скорость ветра составит пять метров в секунду.