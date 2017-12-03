Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой
Общество
Глава Псковской области поздравил юристов с профессиональным праздником
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Псковской области поздравил юристов с профессиональным праздником

    17:13  3 Декабря 2017
    78

    Глава Псковской области поздравил юристов с профессиональным праздником

    Псков, 3 декабря. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня, 3 декабря.

    По словам главы региона, профессия юриста всегда была почетна и уважаема. Юристы борются за справедливость и законность, тем самым они сохраняют политическую и социальную стабильность не только в Псковской области, но и в стране. Михаил Ведерников уверен, что юристы региона будут защищать права и свободы граждан, а также исполнять свой долг, сообщает пресс-служба правительства региона.

    «Благодарю Вас за службу! Искренне желаю новых успехов в деле служения закону, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии», — заключил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #юристы #псковская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть