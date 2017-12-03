Глава Псковской области поздравил юристов с профессиональным праздником

Псков, 3 декабря. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня, 3 декабря.

По словам главы региона, профессия юриста всегда была почетна и уважаема. Юристы борются за справедливость и законность, тем самым они сохраняют политическую и социальную стабильность не только в Псковской области, но и в стране. Михаил Ведерников уверен, что юристы региона будут защищать права и свободы граждан, а также исполнять свой долг, сообщает пресс-служба правительства региона.