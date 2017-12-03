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Легковушка сбила пешехода в Пушкинских Горах
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    Легковушка сбила пешехода в Пушкинских Горах

    11:00  3 Декабря 2017
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    Легковушка сбила пешехода в Пушкинских Горах

    Псков, 3 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода произошло утром в Пушкинских Горах в субботу, 2 декабря. На месте аварии работали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

    Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 08.25, сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации аварии задействовали одну единицу техники, также работали шесть специалистов пожарно-спасательного подразделения. Информация о состоянии пешехода отсутствует.

    Ранее сообщалось что в результате автомобильной аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля, пострадал пятилетний мальчик.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #псковская область
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