Легковушка сбила пешехода в Пушкинских Горах

Псков, 3 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода произошло утром в Пушкинских Горах в субботу, 2 декабря. На месте аварии работали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 08.25, сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации аварии задействовали одну единицу техники, также работали шесть специалистов пожарно-спасательного подразделения. Информация о состоянии пешехода отсутствует.

Ранее сообщалось что в результате автомобильной аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля, пострадал пятилетний мальчик.