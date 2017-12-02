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Сотни жителей Пскова присоединились к «Пробежке с чемпионом»
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    Сотни жителей Пскова присоединились к «Пробежке с чемпионом»

    15:10  2 Декабря 2017
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    Сотни жителей Пскова присоединились к «Пробежке с чемпионом»

    Псков, 2 декабря. Более 500 жителей Пскова приняли участие в двухкилометровом забеге вместе с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Натальей Антюх. Мероприятие, получившее название «Пробежка с чемпионом», состоялось в субботу в Финском парке Пскова.

    Отметим, что в акции приняли участие председатель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иваны Штылин, а также глава Пскова Иван Цецерский. Маршрут забега проходит вдоль набережной реки Псковы.

    «Я очень рада, что меня пригласили на этот праздник, и что так много псковичей пришли сегодня сюда. Нашей пробежке не помешает никакая погода», —отметила Антонюх, открывая кросс.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #псков #забег #антонюх
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