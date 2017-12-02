Сотни жителей Пскова присоединились к «Пробежке с чемпионом»

Псков, 2 декабря. Более 500 жителей Пскова приняли участие в двухкилометровом забеге вместе с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Натальей Антюх. Мероприятие, получившее название «Пробежка с чемпионом», состоялось в субботу в Финском парке Пскова.

Отметим, что в акции приняли участие председатель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иваны Штылин, а также глава Пскова Иван Цецерский. Маршрут забега проходит вдоль набережной реки Псковы.