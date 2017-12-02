Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Богданов и посол Сирии обсудили ход переговоров в Женеве
Общество
Митинг Навального проходит на окраине Пскова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Митинг Навального проходит на окраине Пскова

    13:35  2 Декабря 2017
    614

    Митинг Навального проходит на окраине Пскова

    Псков, 2 декабря. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального начинается в Пскове. Встреча пройдет на площадке около стелы в микрорайоне Кресты, который находится на окраине города.

    Встреча видеоблогера Навального с жителями Пскова назначена на окраине, добраться сюда можно на общественном транспорте, который ходит с большими интервалами, либо на личном транспорте. Мероприятие может продлиться недолго — мешает сильный ветер и слякоть. Местные правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан на митинге.

    Накануне Навальный побывал в Саратове, где пообщался с молодежью, стоя на горке детской площадки.

    Показать ещё
    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #навальный #псков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть