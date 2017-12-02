Митинг Навального проходит на окраине Пскова

Псков, 2 декабря. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального начинается в Пскове. Встреча пройдет на площадке около стелы в микрорайоне Кресты, который находится на окраине города.

Встреча видеоблогера Навального с жителями Пскова назначена на окраине, добраться сюда можно на общественном транспорте, который ходит с большими интервалами, либо на личном транспорте. Мероприятие может продлиться недолго — мешает сильный ветер и слякоть. Местные правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан на митинге.

Накануне Навальный побывал в Саратове, где пообщался с молодежью, стоя на горке детской площадки.