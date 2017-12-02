Две иномарки столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие

Великие Луки, 2 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось вчера в Великих Луках, один человек получил травмы.

По информации региональных новостных источников, автомобильная авария случилась в пятницу, 1 декабря, около восьми часов вечера по московскому времени на перекрестке улиц Ленина и Некрасова: водитель Audi выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с Infiniti. Водитель второй иномарки, 40-летняя женщина, получила травмы.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.