Навальный разочаровал псковичей: штаб блогера уличили в незнании города

Псков, 2 декабря. Блогер Алексей Навальный планирует провести встречу в субботу, 2 декабря, со своими сторонниками во Пскове. Однако число желающих явиться на эту встречу продолжает сокращаться, в частности из-за некомпетентности его штаба.

Сотрудники штаба Навального заявили, что ждут псковичей у памятника 50-летия Красной армии в Крестах. Горожане возмутились, что команда, работающая во Пскове, даже не знает настоящее название мемориала. Они напомнили, что он был установлен в память о столкновении Красной армии с немецкими кайзеровскими войсками в 1918 году. Однако в штабе проигнорировали замечания псковичей.

Это настроило даже сторонников блогера против Навального. Жители разочаровались и в нем, и в организаторах мероприятия. Псковичи поинтересовались, как эти люди намерены управлять страной, если даже не затруднились проверить информацию в Интернете.

Кроме того, место для сбора находится на окраинах города. Псковичи неоднократно отмечали, что добраться туда крайне затруднительно. Плохая погода в субботу, 2 декабря, окончательно отбила желание многих потенциальных участников присоединиться к запланированной встрече.