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Власти Псковской области и Ингушетии подписали протокол о сотрудничестве
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    Власти Псковской области и Ингушетии подписали протокол о сотрудничестве

    15:02  1 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  01 Декабря 2017
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    Власти Псковской области и Ингушетии подписали протокол о сотрудничестве

    Псков, 1 декабря. Главы Псковской области и Республики Ингушетия подписали документ о сотрудничестве, которое началось в 2010 году.

    Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, на пятом форуме средств массовой информации Северного Кавказа, который проходит в Магасе, в пятницу, 1 декабря, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали договор о сотрудничестве двух областей.

    В соответствии с соглашением, основное внимание направлено на  укрепление отношений в сферах строительства, производства, экологии, здравоохранения, образования, развития малого и среднего предпринимательства, обращения с ТБО.

    Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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