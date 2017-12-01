Власти Псковской области и Ингушетии подписали протокол о сотрудничестве

Псков, 1 декабря. Главы Псковской области и Республики Ингушетия подписали документ о сотрудничестве, которое началось в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, на пятом форуме средств массовой информации Северного Кавказа, который проходит в Магасе, в пятницу, 1 декабря, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали договор о сотрудничестве двух областей.

В соответствии с соглашением, основное внимание направлено на укрепление отношений в сферах строительства, производства, экологии, здравоохранения, образования, развития малого и среднего предпринимательства, обращения с ТБО.

Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.