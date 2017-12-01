Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
Происшествия
Хозяин покусавшей ребенка собаки в Псковской области выплатит штраф
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хозяин покусавшей ребенка собаки в Псковской области выплатит штраф

    12:51  1 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  01 Декабря 2017
    55

    Хозяин покусавшей ребенка собаки в Псковской области выплатит штраф

    Псков, 1 декабря. Суд обязал хозяина укусившей ребенка собаки в Псковской области выплатить компенсацию морального ущерба.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бежаницкого района, местная жительница сообщила в органы охраны правопорядка о том, что его ребенка покусала собака. Прокуратура провела проверку и выяснила, что хозяин выпустил свою собаку без поводка и намордника, после чего животное набросилось на ребенка. Мужчина нарушил требование «О содержании и защите домашних животных». Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал хозяина выплатить потерпевшей штраф в размере 40 тысяч рублей.

    Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #псков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть