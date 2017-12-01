Хозяин покусавшей ребенка собаки в Псковской области выплатит штраф

Псков, 1 декабря. Суд обязал хозяина укусившей ребенка собаки в Псковской области выплатить компенсацию морального ущерба.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бежаницкого района, местная жительница сообщила в органы охраны правопорядка о том, что его ребенка покусала собака. Прокуратура провела проверку и выяснила, что хозяин выпустил свою собаку без поводка и намордника, после чего животное набросилось на ребенка. Мужчина нарушил требование «О содержании и защите домашних животных». Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал хозяина выплатить потерпевшей штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.