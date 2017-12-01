Иномарка сбила двух пешеходов в Великих Луках

Великие Луки, 1 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки случилось накануне в Великих Луках: два пешехода попали под колеса легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Псковской области, автомобильная авария случилась на проспекте Гагарина: 29-летняя девушка и 84-летняя пожилая женщина переходили проезжую часть по пешеходному переходу, в этот момент по трассе двигалась иномарка SsangYong, которая при повороте налево при разрешающем сигнале светофора не уступила дорогу пешеходам.

Девушка и пенсионерка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. У девушки диагностировали сотрясение мозга, а у пожилой женщины множественные травмы. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.