Рецидивист с ножом угрожал убийством студентке в общежитии Великих Лук

Псков, 1 декабря. Ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.

Как сообщают региональные новостные источники, инцидент произошел 28 ноября в Великих Луках в общежитии, расположенном на улице Ставского: ранее судимый 54-летний мужчина схватил нож и начал угрожать 20-летней студентке, которая является соседкой нападавшего. Сотрудники охраны правопорядка прибыли на место инцидента вовремя и изъяли у злоумышленника нож. В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, уголовное дело в отношении молодого жителя Холмогорского района, порезавшего ножом товарища, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.