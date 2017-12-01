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Рецидивист с ножом угрожал убийством студентке в общежитии Великих Лук
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    Рецидивист с ножом угрожал убийством студентке в общежитии Великих Лук

    11:01  1 Декабря 2017
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    Рецидивист с ножом угрожал убийством студентке в общежитии Великих Лук

    Псков, 1 декабря. Ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.

    Как сообщают региональные новостные источники, инцидент произошел 28 ноября в Великих Луках в общежитии, расположенном на улице Ставского: ранее судимый 54-летний мужчина схватил нож и начал угрожать 20-летней студентке, которая является соседкой нападавшего. Сотрудники охраны правопорядка прибыли на место инцидента вовремя и изъяли у злоумышленника нож. В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, уголовное дело в отношении молодого жителя Холмогорского района, порезавшего ножом товарища, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нож #псков
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