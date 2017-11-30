Численность волков в Псковской области сокращается: убито больше сотни особей

Псков, 30 ноября. Больше сотни волков было убито в лесах Псковской области. Согласно федеральным нормам, численность волков должна быть не более 250, на данный момент в лесах региона живут 233 особи.

Данную информацию сообщил заместитель председателя комитета региона по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам лесных отношений, охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов на парламентском часе заседания Псковского областного Собрания депутатов.

Как стало известно, присутствует задолженность по выплатам за добытого волка охотникам, однако, дол планируют погасить до конца текущего года. Кроме это предусмотрено выделение средств на данные нужды из областного бюджета, сообщает пресс-служба Псковского областного собрания депутатов. Был задан вопрос об эффективности мер по снижению количества волков в регионе.