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Псковичка получила полгода исправительных работ за продажу алкоголя несовершеннолетним
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    Псковичка получила полгода исправительных работ за продажу алкоголя несовершеннолетним

    12:59  30 Ноября 2017
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    Псковичка получила полгода исправительных работ за продажу алкоголя несовершеннолетним

    Псков, 30 ноября. Суд назначил жительнице Пскова наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Женщина продавала алкоголь несовершеннолетним.

    Женщина — продавец одного из магазинов, расположенных на Октябрьском проспекте — продала несовершеннолетним алкогольную продукцию в феврале этого года. Ее привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области. В апреле этого же года она вновь продала алкоголь несовершеннолетнему — 16-летней девушке.

    53-летней местной жительнице было предъявлено обвинение по статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #продажа алкоголя
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