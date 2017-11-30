Псковичка получила полгода исправительных работ за продажу алкоголя несовершеннолетним

Псков, 30 ноября. Суд назначил жительнице Пскова наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Женщина продавала алкоголь несовершеннолетним.

Женщина — продавец одного из магазинов, расположенных на Октябрьском проспекте — продала несовершеннолетним алкогольную продукцию в феврале этого года. Ее привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области. В апреле этого же года она вновь продала алкоголь несовершеннолетнему — 16-летней девушке.

53-летней местной жительнице было предъявлено обвинение по статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».