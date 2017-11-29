Мумифицированное тело женщины нашли в псковском доме

Псков, 29 ноября. Мумифицированное тело женщины нашли в одном из домов в Пскове.

Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на то, что в одном доме в Пскове постоянно горит свет. Мужчину данный факт смутил, и он решил проверить, почему в доме круглосуточно горит свет. Заглянув в окно, он обнаружил мумифицированное тело, сообщается на официальном Telegram-канале СУ СК России по Псковской области. По словам экспертов, тело принадлежит женщине, отмечается, что давность смерти составляет более одного года.

Напомним, мумифицированное тело ребенка, которое лежало в деревянном ящике, обнаружили в лесополосе в Ростовской области. Сообщается, что давность захоронения — около двух лет.