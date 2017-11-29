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Мумифицированное тело женщины нашли в псковском доме
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    Мумифицированное тело женщины нашли в псковском доме

    21:21  29 Ноября 2017
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    Мумифицированное тело женщины нашли в псковском доме

    Псков, 29 ноября. Мумифицированное тело женщины нашли в одном из домов в Пскове.

    Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на то, что в одном доме в Пскове постоянно горит свет. Мужчину данный факт смутил, и он решил проверить, почему в доме круглосуточно горит свет. Заглянув в окно, он обнаружил мумифицированное тело, сообщается на официальном Telegram-канале СУ СК России по Псковской области. По словам экспертов, тело принадлежит женщине, отмечается, что давность смерти составляет более одного года.

    Напомним, мумифицированное тело ребенка, которое лежало в деревянном ящике, обнаружили в лесополосе в Ростовской области. Сообщается, что давность захоронения — около двух лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #труп #псков
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