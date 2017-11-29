Похитительницу алкоголя задержала псковская Росгвадия

Псков, 29 ноября. Сотрудники Росгвардии по Псковской области задержали женщину, которая подозревается в похищении спиртных напитков из магазина.

Получив сообщение о краже, сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия — в магазин, расположенный на улице Яна Фабрициуса. Была задержана 55-летняя женщина, которая подозревается в краже, сообщается на странице управления Росгвадии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Росгвадии доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность. Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину в Великих Луках, который украл алкогольные напитки из магазина. Подозреваемого удалось задержать, похищенное было изъято.