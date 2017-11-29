Автомобиль горел на Железнодорожной улице в Пскове

Псков, 29 ноября. Автомобиль горел на улице Железнодорожная в Пскове во вторник, 28 ноября.

Информация о возгорании автомобиля поступила утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе восьми человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать три единицы техники.

По информации местных СМИ, горел автомобиль УАЗ. Моторный отсек и кабина выгорели в машине. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки в моторном отсеке. Официальная информация о причинах возгорания отсутствует, на данный момент также выясняются обстоятельства случившегося.