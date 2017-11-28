Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
«Яндекс» испытал свой беспилотный автомобиль в зимних условиях
Общество
Главой администрации Пскова стал руководитель агрохолдинга
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главой администрации Пскова стал руководитель агрохолдинга

    16:58  28 Ноября 2017
    84

    Главой администрации Пскова стал руководитель агрохолдинга

    Псков, 28 ноября. Главу администрации Перми определили по итогам конкурсного отбора и голосования депутатов городской думы.

    Как информируют региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, 23 ноября завершился конкурс на замещение должности, который проходил в два этапа, а во вторник, 28 ноября, состоялось голосование, по итогам которого возглавляющий компанию «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков с 14 голосами стал главой администрации города. Депутат городской думы Елена Полонская отметила:

    «Победа Александра Николаевича была для меня ожидаемой. Это достаточно компетентный и сильный кандидат на пост главы администрации Пскова».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #псков #сити-менеджер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть