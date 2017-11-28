Главой администрации Пскова стал руководитель агрохолдинга

Псков, 28 ноября. Главу администрации Перми определили по итогам конкурсного отбора и голосования депутатов городской думы.

Как информируют региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, 23 ноября завершился конкурс на замещение должности, который проходил в два этапа, а во вторник, 28 ноября, состоялось голосование, по итогам которого возглавляющий компанию «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков с 14 голосами стал главой администрации города. Депутат городской думы Елена Полонская отметила: