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Происшествия
Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Великих Луках
Происшествия
Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Великих Луках
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    Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Великих Луках

    16:28  28 Ноября 2017
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    Легковушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Великих Луках

    Псков, 28 ноября. Два дорожно-транспортных происшествие с участием пешеходов произошло сегодня утром на Октябрьском проспекте в Великих Луках: автомобилисты допустил наезд на людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

    Первое происшествие случилось около семи часов утра по московскому времени: иномарка Renault под управлением 35-летней женщины наехала на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

    Второе ДТП зафиксировали около девяти часов утра этого же дня, отечественная легковушка ВАЗ, за рулем которой находилась 40-летняя женщина, сбила 73-летнюю пенсионерку, которую медики госпитализировали в ближайшую больницу с травмами.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП с участием пешеходов, после проверки буде принято процессуальное решение. Известно, что в обоих случаях автомобилистки были трезвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #великие луки
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