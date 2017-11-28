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Происшествия
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Пскове
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    Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Пскове

    11:34  28 Ноября 2017
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    Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Пскове

    Псков, 28 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей случилось вчера вечером в Пскове, пострадал ребенок.

    По информации региональных источников новостей со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобильная авария случилась в понедельник, 27 ноября, около 19:30 часов вечера по московскому времени рядом с домом №28, расположенным на улице Коммунальной. Отечественный автомобиль марки Lada Kalina, за рулем которого находился 41-летний водитель, при выезде с прилегающей территории не предоставил право проезда легковушке той же марки, после чего произошло столкновение.

    Пятилетний мальчик, находившийся в салоне второго авто, получил небольшие травмы, госпитализация мальчику не потребовалась.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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