Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Пскове

Псков, 28 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей случилось вчера вечером в Пскове, пострадал ребенок.

По информации региональных источников новостей со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобильная авария случилась в понедельник, 27 ноября, около 19:30 часов вечера по московскому времени рядом с домом №28, расположенным на улице Коммунальной. Отечественный автомобиль марки Lada Kalina, за рулем которого находился 41-летний водитель, при выезде с прилегающей территории не предоставил право проезда легковушке той же марки, после чего произошло столкновение.

Пятилетний мальчик, находившийся в салоне второго авто, получил небольшие травмы, госпитализация мальчику не потребовалась.