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Житель Псковской области напал на полицейского
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    Житель Псковской области напал на полицейского

    19:24  27 Ноября 2017
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    Житель Псковской области напал на полицейского

    Псков, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Псковской области за нападение на сотрудника охраны правопорядка.

    Инцидент произошел 21 октября текущего года в Опочках: 51-летнего мужчину сотрудники охраны правопорядка задержали в одном из банковских отделений за совершение противоправных действий. Подозреваемый во время движения в участок нанес несколько ударов сотруднику полиции, сообщает пресс-служба Опочецкого межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Псковской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Псковский суд приговорил местного жителя к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно за поджоги трех автомобилей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #псковская область
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