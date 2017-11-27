Житель Псковской области напал на полицейского

Псков, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Псковской области за нападение на сотрудника охраны правопорядка.

Инцидент произошел 21 октября текущего года в Опочках: 51-летнего мужчину сотрудники охраны правопорядка задержали в одном из банковских отделений за совершение противоправных действий. Подозреваемый во время движения в участок нанес несколько ударов сотруднику полиции, сообщает пресс-служба Опочецкого межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Псковской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, Псковский суд приговорил местного жителя к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно за поджоги трех автомобилей.