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Новым вице-губернатором Псковской области стал глава избиркома
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    Новым вице-губернатором Псковской области стал глава избиркома

    18:46  27 Ноября 2017
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    Новым вице-губернатором Псковской области стал глава избиркома

    Псков, 27 ноября. Председателя избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова назначили на должность заместителя губернатора в сфере внутренней политики.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию, предоставленную в пресс-службе администрации Псковской области, врио главы Псковской области Михаил Ведерников назначил на пост заместителя главы региона в сфере внутренней политики Николая Цветкова. Известно, что его обязанности будет входить обеспечение деятельности в области внутренней политики и информационной сферы. Ведерников сообщил:

    «Главная задача — подготовка к выборам президента Российской Федерации. По работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #псков
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