Новым вице-губернатором Псковской области стал глава избиркома
Псков, 27 ноября. Председателя избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова назначили на должность заместителя губернатора в сфере внутренней политики.
Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию, предоставленную в пресс-службе администрации Псковской области, врио главы Псковской области Михаил Ведерников назначил на пост заместителя главы региона в сфере внутренней политики Николая Цветкова. Известно, что его обязанности будет входить обеспечение деятельности в области внутренней политики и информационной сферы. Ведерников сообщил:
«Главная задача — подготовка к выборам президента Российской Федерации. По работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой».