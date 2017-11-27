Новым вице-губернатором Псковской области стал глава избиркома

Псков, 27 ноября. Председателя избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова назначили на должность заместителя губернатора в сфере внутренней политики.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию, предоставленную в пресс-службе администрации Псковской области, врио главы Псковской области Михаил Ведерников назначил на пост заместителя главы региона в сфере внутренней политики Николая Цветкова. Известно, что его обязанности будет входить обеспечение деятельности в области внутренней политики и информационной сферы. Ведерников сообщил: