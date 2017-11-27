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Происшествия
Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей
Происшествия
Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей
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    Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей

    17:39  27 Ноября 2017
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    Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей

    Псков, 27 ноября. Псковский суд приговорил местного жителя к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно за поджоги трех автомобилей.

    По информации пресс-службы городской прокуратуры, инцидент произошел 28 августа текущего года: 23-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог трех автомобилей и скрылся с места преступления.

    Суд поддержал обвинение городской прокуратуры и признал мужчину виновным в совершении преступления, назначив ему меру пресечения в виде условного лишения свободы на срок два года и шесть месяцев. Кроме этого, осужденный должен  выплатить денежные средства за причиненный материальный ущерб.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #псков
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