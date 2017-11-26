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Сотрудники Росгвардии задержали похитителя спиртного в Псковской области
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    Сотрудники Росгвардии задержали похитителя спиртного в Псковской области

    21:18  26 Ноября 2017
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    Сотрудники Росгвардии задержали похитителя спиртного в Псковской области

    Псков, 26 ноября. Неизвестный открыто похитил спиртные напитки в магазине в Великих Луках Псковской области. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

    Сотрудники Росгвадии получили сообщение о том, что в магазине, который расположен на улице Винатского, неизвестный украл спиртные напитки. Они сразу же приехали на место происшествия и узнали приметы подозреваемого, сообщается на странице отдела Росгвардии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

    В ходе оперативных работ, сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого. Он был передан полицейским, похищенные спиртные напитки были изъяты.

    Напомним, псковича приговорили к четырем годам колонии строго режима за серию краж. С мая по август 2017 года мужчина совершил восемь преступлений.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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