Колясочники проверили доступность центра Пскова для инвалидов

Псков, 27 ноября. Люди с ограниченными возможностями проверили, насколько доступен центр Пскова для инвалидов. Они проехали участок от кинотеатра «Победа» до Детского парка.

Для людей с ограниченными возможностями 27 объектов инфраструктуры оказались недоступными, а это аптеки, мастерская по ремонту часов, фотоцентр и магазины, сообщает «Псковская лента Новостей».

«В центре города нет ни одного кафе, доступного для людей с инвалидностью. Элементарно — выпить чашечку кофе в центре невозможно», — подчеркивает председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Участники мониторинга обратили внимание на дороги, по их мнению, тротуары и пешеходные переходы сделаны в соответствии с нормами: правильно утоплены бордюрные камни. Однако, дороги не оборудованы для слепых и слабовидящих людей. Однако уверены, что город будет доступным для всех.