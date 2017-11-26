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Колясочники проверили доступность центра Пскова для инвалидов
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    Колясочники проверили доступность центра Пскова для инвалидов

    21:22  26 Ноября 2017
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    Колясочники проверили доступность центра Пскова для инвалидов

    Псков, 27 ноября. Люди с ограниченными возможностями проверили, насколько доступен центр Пскова для инвалидов. Они проехали участок от кинотеатра «Победа» до Детского парка.

    Для людей с ограниченными возможностями 27 объектов инфраструктуры оказались недоступными, а это аптеки, мастерская по ремонту часов, фотоцентр и магазины, сообщает «Псковская лента Новостей».

    «В центре города нет ни одного кафе, доступного для людей с инвалидностью. Элементарно  — выпить чашечку кофе в центре невозможно», — подчеркивает председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

    Участники мониторинга обратили внимание на дороги, по их мнению, тротуары и пешеходные переходы сделаны в соответствии с нормами: правильно утоплены бордюрные камни. Однако, дороги не оборудованы для слепых и слабовидящих людей. Однако уверены, что город будет доступным для всех.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #доступная среда
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