Поиски мужчины, таинственно пропавшего в 2015 году, продолжаются в Пскове

Псков, 26 ноября. Псковские сотрудники правоохранительных органов продолжают искать мужчину 1969 года рождения, который ушел из дома в мае 2015 года.

Мужчину – Валерия К. – родственники видели последний раз в его доме, который расположен на улице Советской Армии, в мае 2015 года. После на связь он не выходил. О его местонахождении ничего неизвестно до настоящего времени, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Мужчине на вид 50 лет, его рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы – светло-русые, глаза светло-серые. Размер обуви 42-43.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в управление МВД по городу Псков или по соответствующим телефонам.