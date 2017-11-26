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Поиски мужчины, таинственно пропавшего в 2015 году, продолжаются в Пскове
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    Поиски мужчины, таинственно пропавшего в 2015 году, продолжаются в Пскове

    16:28  26 Ноября 2017
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    Поиски мужчины, таинственно пропавшего в 2015 году, продолжаются в Пскове

    Псков, 26 ноября. Псковские сотрудники правоохранительных органов продолжают искать мужчину 1969 года рождения, который ушел из дома в мае 2015 года.  

    Мужчину – Валерия К. – родственники видели последний раз в его доме, который расположен на улице Советской Армии, в мае 2015 года. После на связь он не выходил. О его местонахождении ничего неизвестно до настоящего времени, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Мужчине на вид 50 лет, его рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы – светло-русые, глаза светло-серые. Размер обуви 42-43.

    Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в управление МВД по городу Псков или по соответствующим телефонам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #пропал человек
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