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Подросток пропал в Новоржеве Псковской области
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    Подросток пропал в Новоржеве Псковской области

    20:02  25 Ноября 2017
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    Подросток пропал в Новоржеве Псковской области

    Псков, 25 ноября. Подросток Владимир А., которому 16 лет, пропал в Новоржеве Псковской области.

    О его пропаже сообщали мать, об этом пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на сообщение группы «Жесть по-псковски». Подросток ушел из дома около полудня. Он был одет в синюю ветровку и черные джинсы, с собой он ничего не брал. Женщина — мать подростка — просит о помощи и сообщает, что сына нет уже четвертый день дома. Информацией о его местонахождении она не располагает.

    Напомним, что школьник отравился токсичными веществами в Пскове. Его тело обнаружили в подъезде многоэтажного дома, который расположен на улице Юбилейной. Рядом с телом мальчика лежал аэрозольный баллончик с освежителем воздуха.

    Автор: Дарья Смолина
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    #псков #пропал человек
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