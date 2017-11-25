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Храм построят в честь покровителя города в Великих Луках
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    Храм построят в честь покровителя города в Великих Луках

    16:13  25 Ноября 2017
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    Храм построят в честь покровителя города в Великих Луках

    Псков, 25 ноября. Храм в честь покровителя Великих Лук — Мартирия Зеленецкого — построят в городе недалеко от перекрестка улиц Новоселенинской и Герцена.

    Строительство нового храма начнется в ближайшее время, работу планируют завершить в течение двух лет, то есть к 2020 году храм будет построен. Отмечается, что храм построят за счет пожертвований, финансирование из муниципального и областного бюджета не запланировано. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на сообщение пресс-службы Великолукской епархии.

    Мартирий жил в Великих Луках в XVI веке. Он положил начало строительства Свято-Троицкому Зеленецкому монастырю — «Зеленой Мартириевой пустыни». Он прославился даром чудотворения и умер в 1603 году.

    Автор: Дарья Смолина
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    #храм #псковская область #великие луки
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