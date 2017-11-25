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Происшествия
Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове
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    Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове

    14:02  25 Ноября 2017
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    Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове

    Псков, 25 ноября. Легковой автомобиль горел на улице Юбилейной в Пскове. Для тушения пожара привлекли Сотрудников МЧС.

    Информация о возгорании автомобиля поступила на пульт дежурного около 01.18 25 ноября. Для ликвидации пожара потребовалось три единицы техники, а также шесть человек пожарно-спасательного подразделения. Об это сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Псковской области.

    Ранее сообщалось, что сотрудники пожарно-спасательного подразделения занимались ликвидацией дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пешехода. Потребовалось помощь четырех спасателей, также была задействована одна единица техники. Авария произошла на улице Красноармейская вечером 24 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #автомобиль #псков
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