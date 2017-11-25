Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове

Псков, 25 ноября. Легковой автомобиль горел на улице Юбилейной в Пскове. Для тушения пожара привлекли Сотрудников МЧС.

Информация о возгорании автомобиля поступила на пульт дежурного около 01.18 25 ноября. Для ликвидации пожара потребовалось три единицы техники, а также шесть человек пожарно-спасательного подразделения. Об это сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарно-спасательного подразделения занимались ликвидацией дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пешехода. Потребовалось помощь четырех спасателей, также была задействована одна единица техники. Авария произошла на улице Красноармейская вечером 24 ноября.