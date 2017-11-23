Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными
Происшествия
Зараженные опасными насекомыми гвоздики уничтожили в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Зараженные опасными насекомыми гвоздики уничтожили в Перми

    18:36  23 Ноября 2017
    51

    Зараженные опасными насекомыми гвоздики уничтожили в Перми

    Пермь, 23 ноября. Фитосанитарная экспертиза срезанных гвоздик колумбийского происхождения определила, что цветы, доставленные из Москвы в Пермь, заражены опасными насекомыми.

    Владелец цветов принял решение об их уничтожении после прохождения фитосанитарной экспертизы в лаборатории при досмотре ввезённой партии сотрудниками Россельхознадзора. Около 100 срезанных гвоздик колумбийского происхождения оказались заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Насекомое является одним из опаснейших вредителей овощных, цветочных и декоративных культур.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня на трассе в Пермском крае.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть