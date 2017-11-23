Зараженные опасными насекомыми гвоздики уничтожили в Перми

Пермь, 23 ноября. Фитосанитарная экспертиза срезанных гвоздик колумбийского происхождения определила, что цветы, доставленные из Москвы в Пермь, заражены опасными насекомыми.

Владелец цветов принял решение об их уничтожении после прохождения фитосанитарной экспертизы в лаборатории при досмотре ввезённой партии сотрудниками Россельхознадзора. Около 100 срезанных гвоздик колумбийского происхождения оказались заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Насекомое является одним из опаснейших вредителей овощных, цветочных и декоративных культур.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня на трассе в Пермском крае.