Пенсионер скончался под колесами «Газели» в Прикамье

Краснокамск, 23 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня на трассе в Пермском крае.

Как сообщает представитель в управлении ГИБДД по Пермскому краю, происшествие зафиксировали сегодня, 23 ноября, около семи часов утра на 469 километре трассы М-7 «Волга». По предварительным данным известно, что «Газель» под управлением 58-летнего водителя двигалась из Перми в Нытву. В этот момент 69-летний пешеход попытался перебежать дорогу в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода.

Мужчина попал под колеса машины, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где медики констатировали его смерть. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.