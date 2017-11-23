Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными
Происшествия
Пенсионер скончался под колесами «Газели» в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пенсионер скончался под колесами «Газели» в Прикамье

    18:22  23 Ноября 2017
    149

    Пенсионер скончался под колесами «Газели» в Прикамье

    Краснокамск, 23 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня на трассе в Пермском крае.

    Как сообщает представитель в управлении ГИБДД по Пермскому краю, происшествие зафиксировали сегодня, 23 ноября, около семи часов утра на 469 километре трассы М-7 «Волга». По предварительным данным известно, что «Газель» под управлением 58-летнего водителя двигалась из Перми в Нытву. В этот момент 69-летний пешеход попытался перебежать дорогу в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода.

    Мужчина попал под колеса машины, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где медики констатировали его смерть. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #пешеход #краснокамск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть