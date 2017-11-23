Новый футбольный манеж в Перми сдали в эксплуатацию

Пермь, 23 ноября. Мэрия Перми официально ввела в эксплуатацию новый футбольный манеж.

Как сообщают региональные СМИ, правительство города подписало указ о вводе в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая». Известно, что спортобъект планировали сдать в конце прошедшего года.

Недоработки, касающиеся пожарной безопасности и санитарных норм, устранены. Кроме этого, выполнено благоустройство прилегающей к спортивному объекту территории. Стоимость строительства нового футбольного манежа составила 1,4 млрд рублей.

Напомним, зверек, зараженный бешенством, забежал с улицы в помещение, где проходили занятия, и покусал детей и тренера.