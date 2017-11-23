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Новый футбольный манеж в Перми сдали в эксплуатацию
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    Новый футбольный манеж в Перми сдали в эксплуатацию

    17:23  23 Ноября 2017
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    Новый футбольный манеж в Перми сдали в эксплуатацию

    Пермь, 23 ноября. Мэрия Перми официально ввела в эксплуатацию новый футбольный манеж.

    Как сообщают региональные СМИ, правительство города подписало указ о вводе в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая». Известно, что спортобъект планировали сдать в конце прошедшего года.

    Недоработки, касающиеся пожарной безопасности и санитарных норм, устранены. Кроме этого, выполнено благоустройство прилегающей к спортивному объекту территории. Стоимость строительства нового футбольного манежа составила 1,4 млрд рублей.

    Напомним, зверек, зараженный бешенством, забежал с улицы в помещение, где проходили занятия, и покусал детей и тренера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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