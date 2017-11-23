Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье
Происшествия
Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье

    16:31  23 Ноября 2017
    36

    Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье

    Пермь, 23 ноября. Зараженный бешенством хорек покусал воспитанников и тренера спортивной школы в Пермской области.

    По информации региональный новостных источников, инцидент произошел в Березняках: зверек, зараженный бешенством, забежал с улицы в помещение, где проходили занятия, и покусал детей и тренера. Заместитель руководителя Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии Виталий Барламов подчеркнул, что пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь, в свою очередь, все помещения спортивной школы обработали.

    Также специалисты опросили местных жителей с целью определения зараженных животных и выявления местных жителей, которых ранее кусали животные.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть