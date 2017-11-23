Бешеный хорек покусал детей и тренера спортшколы в Прикамье

Пермь, 23 ноября. Зараженный бешенством хорек покусал воспитанников и тренера спортивной школы в Пермской области.

По информации региональный новостных источников, инцидент произошел в Березняках: зверек, зараженный бешенством, забежал с улицы в помещение, где проходили занятия, и покусал детей и тренера. Заместитель руководителя Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии Виталий Барламов подчеркнул, что пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь, в свою очередь, все помещения спортивной школы обработали.

Также специалисты опросили местных жителей с целью определения зараженных животных и выявления местных жителей, которых ранее кусали животные.