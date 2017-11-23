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Происшествия
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Первокурсник устроил стрельбу в добрянском техникуме
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    Первокурсник устроил стрельбу в добрянском техникуме

    15:25  23 Ноября 2017  /обновлено: 15:26  23 Ноября 2017
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    Первокурсник устроил стрельбу в добрянском техникуме

    Добрянка, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проводя проверку поступившей информации о стрельбе в гуманитарно-технологическом техникуме в Прикамье.

    По информации региональных новостных источников, инцидент произошел 15 ноября в добрянском техникуме, первокурсник во время разгоревшейся ссоры достал пневматическое оружие и выстрелил в оппонента, когда тот начал убегать. Сотрудники охраны правопорядка подтвердили, что мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением. В свою очередь, директор образовательного учреждения утверждает, что первокурсник достал зажигалку в виде пистолета.

    В настоящее время по факту инцидента проводится проверка и выясняются все обстоятельства, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #прикамье #добрянка
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