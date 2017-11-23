Mazda вылетела в кювет на трассе в Прикамье, есть жертвы

Пермь, 23 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером на автомобильной трассе в Пермском крае, один человек погиб.

Авария случилась в среду, 22 ноября, около девяти часов вечера на трассе Кукуштан — Чайковский, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Легковой автомобиль Mazda, 44-летний водитель которого не справился по неустановленным на данный момент причинам, вылетел с проезжей части в кювет. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах трагедии и устанавливают причины смертельного ДТП.