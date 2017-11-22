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Водителя автобуса осудили за ДТП с двумя погибшими в Перми
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    Водителя автобуса осудили за ДТП с двумя погибшими в Перми

    20:34  22 Ноября 2017
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    Водителя автобуса осудили за ДТП с двумя погибшими в Перми

    Пермь, 22 ноября. Водителя автобуса приговорили к четырем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Авария произошла на перекрестке улиц Ласьвинская и Богдана Хмельницкого в Перми.

    Автомобильная авария с участием автобуса и машины произошла в мае этого года, сообщает прокуратура Пермского края. Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения: игнорирование запрещающего сигнала светофора. Автобус столкнулся с автомобилем, и в результате чего погибло два человека.

    Было установлено, что у мужчины — водителя автобуса — были поддельные водительские права, и он не имел права управлять автобусом. Суд лишил водителя права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортным средством сроком на два года. Виновный должен выплатить более двух миллионов рублей родственникам погибших как компенсацию морального вреда.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #дтп #пермь
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