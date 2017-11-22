Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми

Пермь, 22 ноября. Более ста зданий в центре Перми остались без отопления и горячей воды. Причиной стали плановые работы по замене секционной арматуры в тепловой камере на перекрестке улиц Петропавловская и Газеты «Звезда».

Работы проводят в сегодня, 22 ноября, с семи утра до десяти часов вечера, сообщает «Пермская сетевая компания». В связи с ремонтом 35 жилых домов и 70 других зданий, которые расположены по периметру улиц Петропавловская — Сибирская, Монастырская — Комсомольский проспект, останутся без отопления.

Как стало известно, жилые дома и другие здания были запитаны теплом по временной схеме. О работах было сообщено заранее администрации Ленинского района Перми, учреждениям и организациям, которые обслуживают жилой фонд.