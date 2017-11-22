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Общество
Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми
Общество
Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми
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    Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми

    17:49  22 Ноября 2017
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    Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми

    Пермь, 22 ноября. Более ста зданий в центре Перми остались без отопления и горячей воды. Причиной стали плановые работы по замене секционной арматуры в тепловой камере на перекрестке улиц Петропавловская и Газеты «Звезда».

    Работы проводят в сегодня, 22 ноября, с семи утра до десяти часов вечера, сообщает «Пермская сетевая компания». В связи с ремонтом 35 жилых домов и 70 других зданий, которые расположены по периметру улиц Петропавловская — Сибирская, Монастырская — Комсомольский проспект, останутся без отопления.

    Как стало известно, жилые дома и другие здания были запитаны теплом по временной схеме. О работах было сообщено заранее администрации Ленинского района Перми, учреждениям и организациям, которые обслуживают жилой фонд.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #отопление #работы
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