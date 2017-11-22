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Общество
Новый муниципальный приют для бездомных собак построят в Перми
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    Новый муниципальный приют для бездомных собак построят в Перми

    15:56  22 Ноября 2017
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    Новый муниципальный приют для бездомных собак построят в Перми

    Пермь, 22 ноября. Новый муниципальный приют для бездомных собак построят в Перми к 2019 году.

    Новый приют для собак планируют построить на улице Второй Тепловодной в 2018-2019 годах,сообщает пресс-служба Пермской городской думы. Предварительно, стоимость строительства нового приюта будет составлять 56,4 млн рублей. Данное решение было принято на заседании Пермской городской думы во вторник, 21 ноября.

    «Неоспоримый плюс — это то, что собаки остаются в рамках приюта или находят себе новых хозяев»,  — сообщает член комитета по городскому хозяйству Вероника Куликова.

    Ежегодно в период с 2018 по 2020 год будут выделять средства в размере 12,9 млн рублей на отлов, транспортировку, лечение и содержание, а также стерилизацию и утилизацию трупов бездомных животных.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #животные #приют
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