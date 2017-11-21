Стало известно название нового пермского аэропорта

Пермь, 21 ноября. Жители Перми и края выбрали название для нового терминала аэропорта. Интернет-голосование, которое проходило на сайте «Управляем вместе», завершилось.

В голосовании участвовало восемь вариантов названий терминалов: имени С.П. Дягилева, имени П.А. Соловьева, имени А.Г. Солдатова, имени С.А. Белова и имени И.И. Любимова, «Строганов», Пермь, Большое Савино. Кроме этого можно было предложить свой вариант.

Победителем стало название — Большое Савино, за данный вариант проголосовало 5434 человека. Второе место, с отставанием на 2226 голосов, занял вариант с названием терминала имени П.А. Соловьева. Тройку лидеров замыкает название терминала Пермь. В голосовании приняло участие 12 442 человека.