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Худрук пермского театра оперы и балета отказался от работы в лондонском Конвент-Гардене
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    Худрук пермского театра оперы и балета отказался от работы в лондонском Конвент-Гардене

    15:15  21 Ноября 2017
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    Худрук пермского театра оперы и балета отказался от работы в лондонском Конвент-Гардене

    Пермь, 21 ноября. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис отказался от работы в лондонском Королевском театре в Ковент-Гардене.

    Премьера оперы Леоша Яначека «Из мертвого дома» должна была пройти в Ковент-Гардене, однако Теодору Курентзису пришлось отказаться от работы в Лондоне из-за большой занятости в пермском театре. Дирижер решил сосредоточиться на нескольких проектах в пермском театре, а именного подготовить балет «Золушка» и оперу «Cantos», сообщает «Новый компаньон». Помимо этого проходят репетиции новой постановки — балета Леонида Десятникова «Опера» .

    Оркестр MusicAeterna выступит на Зальцбургском фестивале, который пройдет с 20 июля по 30 августа в 2018 году. Подготовка к фестивалю начнется в марте следующего года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #пермский театр оперы и балета
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