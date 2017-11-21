Худрук пермского театра оперы и балета отказался от работы в лондонском Конвент-Гардене

Пермь, 21 ноября. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис отказался от работы в лондонском Королевском театре в Ковент-Гардене.

Премьера оперы Леоша Яначека «Из мертвого дома» должна была пройти в Ковент-Гардене, однако Теодору Курентзису пришлось отказаться от работы в Лондоне из-за большой занятости в пермском театре. Дирижер решил сосредоточиться на нескольких проектах в пермском театре, а именного подготовить балет «Золушка» и оперу «Cantos», сообщает «Новый компаньон». Помимо этого проходят репетиции новой постановки — балета Леонида Десятникова «Опера» .

Оркестр MusicAeterna выступит на Зальцбургском фестивале, который пройдет с 20 июля по 30 августа в 2018 году. Подготовка к фестивалю начнется в марте следующего года.