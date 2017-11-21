Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой

Пермь, 21 ноября. Тело пропавшей три дня назад студентки нашли в Орджоникидзевском районе Перми.

Следователи и сотрудники полиции установили, что к исчезновению девушки причастен ее знакомый — 22-летний житель Перми, с которым девушка встретилась в день своего исчезновения.

«Житель города Перми, который, встретившись с девушкой, совершил ее убийство, после чего сокрыл тело погибшей» — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Местонахождение девушки не удалось найти сразу, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На данный момент молодой человек заключен под стражу, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что девушка после встречи со своим молодым человеком без вести пропала.