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Происшествия
Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой
Происшествия
Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой
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    Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой

    11:32  21 Ноября 2017
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    Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой

    Пермь, 21 ноября. Тело пропавшей три дня назад студентки нашли в Орджоникидзевском районе Перми.

    Следователи и сотрудники полиции установили, что к исчезновению девушки причастен ее знакомый — 22-летний житель Перми, с которым девушка встретилась в день своего исчезновения.

    «Житель города Перми, который, встретившись с девушкой, совершил ее убийство, после чего сокрыл тело погибшей» — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

    Местонахождение девушки не удалось найти сразу, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На данный момент молодой человек заключен под стражу, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

    Ранее сообщалось, что девушка после встречи со своим молодым человеком без вести пропала. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #пермь #пропал человек
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