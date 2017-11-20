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Пермяк ответит перед судом за убийство двух человек
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    Пермяк ответит перед судом за убийство двух человек

    19:11  20 Ноября 2017
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    Пермяк ответит перед судом за убийство двух человек

    Пермь, 20 ноября. Уголовное дело в отношении пермяка, совершившего два убийства, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 24 июня в микрорайоне Парковый, 46-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 67-летнего мужчину на улице Трамвайной. Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи.

    Второй преступление подозреваемый совершил возле дома, расположенного на улице Озерная. Он изрезал 36-летнюю прохожую и похитил ее сумку. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти женщину, она скончалась.

    В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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