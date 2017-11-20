Пермяк ответит перед судом за убийство двух человек

Пермь, 20 ноября. Уголовное дело в отношении пермяка, совершившего два убийства, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 24 июня в микрорайоне Парковый, 46-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 67-летнего мужчину на улице Трамвайной. Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи.

Второй преступление подозреваемый совершил возле дома, расположенного на улице Озерная. Он изрезал 36-летнюю прохожую и похитил ее сумку. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти женщину, она скончалась.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.