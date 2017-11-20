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Автобус столкнулся с иномаркой в Перми, есть пострадавшие
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    Автобус столкнулся с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

    18:06  20 Ноября 2017
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    Автобус столкнулся с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

    Пермь, 20 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось сегодня днем в Перми, два человека пострадали.

    Как сообщают региональные источники со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Перми, авария произошла в понедельник, 20 ноября, около 13:00 часов дня по московскому времени на перекрёстке улиц Ивана Франко и Цымлянской. По предварительным данным известно, что водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю Renault при повороте, после чего произошло солкновение.

    Водитель иномарки и его пассажир получили травмы. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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