Автобус столкнулся с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

Пермь, 20 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось сегодня днем в Перми, два человека пострадали.

Как сообщают региональные источники со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Перми, авария произошла в понедельник, 20 ноября, около 13:00 часов дня по московскому времени на перекрёстке улиц Ивана Франко и Цымлянской. По предварительным данным известно, что водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю Renault при повороте, после чего произошло солкновение.

Водитель иномарки и его пассажир получили травмы. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.