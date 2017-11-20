Житель Прикамья ответит перед судом за поджог дома, в котором убили двух человек

Пермь, 20 ноября. Житель Пермского края предстанет перед судом за поджег дома, в котором произошло убийство двух человек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в ноябре 2016 года, 31-летнего жителя Чусового обвиняют в поджоге дома, где были убиты два человека. Приговор двум другим подельникам к настоящему времени не вынесли.

Мужчину во время проведения расследования отпустили под подписку о невыезде, но на завершающей стадии он скрылся от правоохранительных органов, и был объявлен в федеральный розыск. В настоящий момент уголовное дело в отношении подозреваемого выделено в отдельное производство. Вскоре мужчину обнаружили и заключили под стражу.