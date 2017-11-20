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Житель Прикамья ответит перед судом за поджог дома, в котором убили двух человек
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    Житель Прикамья ответит перед судом за поджог дома, в котором убили двух человек

    16:14  20 Ноября 2017
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    Житель Прикамья ответит перед судом за поджог дома, в котором убили двух человек

    Пермь, 20 ноября. Житель Пермского края предстанет перед судом за поджег дома, в котором произошло убийство двух человек.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в ноябре 2016 года, 31-летнего жителя Чусового обвиняют в поджоге дома, где были убиты два человека. Приговор двум другим подельникам к настоящему времени не вынесли.

    Мужчину во время проведения расследования отпустили под подписку о невыезде, но на завершающей стадии он скрылся от правоохранительных органов, и был объявлен в федеральный розыск. В настоящий момент уголовное дело в отношении подозреваемого выделено в отдельное производство. Вскоре мужчину обнаружили и заключили под стражу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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