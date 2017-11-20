«Молот-Прикамье» одержал победу над командой «Ижсталь»

Пермь, 20 ноября. Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» одержал победу на домашнем льду над «Ижсталь» в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги.

По информации региональных новостных источников, в субботу, 19 ноября, состоялась игра между пермским хоккейным клубом «Молот-Прикмье» и гостей из Ижевска «Ижсталь». Пермяки одержали победу со счётом 5:1. На домашнем льду отметились Руслан Шайхулов (00:47), Александр Торяник (01:39), Егор Синелёв (30:36), Максим Салахов (39:37) и Иван Кузнецов (58:11). У гостей из Ижевска шайбу забил Владислав Колода (29:49). Тренер пермского хоккейного клуба Сергей Востриков отмечает: