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«Молот-Прикамье» одержал победу над командой «Ижсталь»
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    «Молот-Прикамье» одержал победу над командой «Ижсталь»

    13:57  20 Ноября 2017  /обновлено: 13:57  20 Ноября 2017
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    «Молот-Прикамье» одержал победу над командой «Ижсталь»

    Пермь, 20 ноября. Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» одержал победу  на домашнем льду над «Ижсталь» в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги.

    По информации региональных новостных источников, в субботу, 19 ноября, состоялась игра между пермским хоккейным клубом «Молот-Прикмье» и гостей из Ижевска «Ижсталь». Пермяки одержали победу со счётом 5:1. На домашнем льду отметились Руслан Шайхулов (00:47), Александр Торяник (01:39), Егор Синелёв (30:36), Максим Салахов (39:37) и Иван Кузнецов (58:11). У гостей из Ижевска шайбу забил Владислав Колода (29:49). Тренер пермского хоккейного клуба Сергей Востриков отмечает:

     «Сегодня команда провела одну из лучших игр в сезоне. Ребятам — спасибо за игру, а болельщиков с победой».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хоккей #пермь
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