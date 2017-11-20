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Мэрия Перми предложила реконструировать Дворец молодежи и планетарий
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    Мэрия Перми предложила реконструировать Дворец молодежи и планетарий

    12:19  20 Ноября 2017  /обновлено: 12:20  20 Ноября 2017
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    Мэрия Перми предложила реконструировать Дворец молодежи и планетарий

    Пермь, 20 ноября. Проекты реконструкции зданий Дворца молодежи, планетария и детской музыкальной школы власти Перми предоставили на заседании инвестиционной комиссии.

    По информации местных СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации города, завершилось заседание инвестиционной комиссии, в рамках которой начальник департамента культуры и молодежной политики Вячеслав Торчинский предложил провести ремонтные работы Дворца молодежи, планетария и здания старейший в городе детской музыкальной школы №1.

    Кроме этого, власти города запланировали строительство специализированного концертного зала, который будет оборудован в соответствии с профессиональными акустическими параметрами. В мэрии отметили:

    «Такой зал необходим для организации полноценного учебного процесса не только ученикам этой школы, но и всем юным пермякам, которые в будущем решат связать свою судьбу с музыкой».

    Автор: Ксения Пудовкина
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