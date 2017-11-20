Мэрия Перми предложила реконструировать Дворец молодежи и планетарий

Пермь, 20 ноября. Проекты реконструкции зданий Дворца молодежи, планетария и детской музыкальной школы власти Перми предоставили на заседании инвестиционной комиссии.

По информации местных СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации города, завершилось заседание инвестиционной комиссии, в рамках которой начальник департамента культуры и молодежной политики Вячеслав Торчинский предложил провести ремонтные работы Дворца молодежи, планетария и здания старейший в городе детской музыкальной школы №1.

Кроме этого, власти города запланировали строительство специализированного концертного зала, который будет оборудован в соответствии с профессиональными акустическими параметрами. В мэрии отметили: