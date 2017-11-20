Пермская студентка пропала без вести после встречи со своим парнем

Пермь, 20 ноября. Молодя девушка пропала без вести три дня назад: пермячка отправилась на занятия и в собачий приют, а после встречи со своим молодым человеком без вести пропала.

Мать пропавшей девушки сообщила, что дочь пропала в субботу, 18 ноября: 21-летняя студентка ушла на занятия, после чего собиралась в собачий приют. Около шести часов вечера она позвонила родителям и сказала, что встретилась со своим молодым человечком в переходе у Центрального рынка.

Позже молодой человек девушке отрицал, что виделся с ней, но в полиции признался, что обманул мать пропавшей, и встреча, действительно, была. В настоящее время никакой информации о местонахождении студентки нет, телефон девушки выключен. В воскресенье, 19 ноября, у нее должно было состояться музыкальное выступление, но девушка на нем не появилась. На данный момент сотрудники охраны правопорядка занимаются поиском пропавшей, отмечает местная пресса со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.