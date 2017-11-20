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ВАЗ протаранил иномарку на трассе в Прикамье, есть жертвы
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    ВАЗ протаранил иномарку на трассе в Прикамье, есть жертвы

    9:10  20 Ноября 2017
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    ВАЗ протаранил иномарку на трассе в Прикамье, есть жертвы

    Пермь, 20 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось сегодня утром на трассе Нытва — Кудымкар в Пермском крае.

    Автомобильная авария произошла около 7:40 часов утра в понедельник, 20 ноября, на 46 километре автодороги. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, водитель отечественного автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой Toyota Corolla.

    По предварительной информации от местных СМИ известно, что две женщины получили несовместимые травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи, шесть человек находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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