Новый терминал аэропорта в Перми может получить имя великого баскетболиста
Пермь, 20 ноября. Пермские власти определили экспертную группу, которая предложила семь вариантов вероятного названия нового терминала городской воздушной гавани.
Пожалуй, самые простые названия в списке — «Пермь» и «Большое Савино».
С идеей назвать новый терминал пермского аэропорта в честь великого советского баскетболиста выступил генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, пишут «Известия».
По его словам, имя Белова неотъемлемо связано с полетом, он был признан во всем мире как один из величайших спортсменов.
«Ему как олимпийскому чемпиону, лучшему европейскому баскетболисту прошлого века была доверена честь зажечь огонь Олимпийских игр-1980 в российской столице. Он на много лет связал свою судьбу с Пермским краем, активно развивал баскетбол в нашем городе», — подчеркнул Башминов.