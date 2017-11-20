Новый терминал аэропорта в Перми может получить имя великого баскетболиста

Пермь, 20 ноября. Пермские власти определили экспертную группу, которая предложила семь вариантов вероятного названия нового терминала городской воздушной гавани.

Пожалуй, самые простые названия в списке — «Пермь» и «Большое Савино».

С идеей назвать новый терминал пермского аэропорта в честь великого советского баскетболиста выступил генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, пишут «Известия».

По его словам, имя Белова неотъемлемо связано с полетом, он был признан во всем мире как один из величайших спортсменов.