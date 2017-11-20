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Спорт
Новый терминал аэропорта в Перми может получить имя великого баскетболиста
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    Новый терминал аэропорта в Перми может получить имя великого баскетболиста

    7:32  20 Ноября 2017
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    Новый терминал аэропорта в Перми может получить имя великого баскетболиста

    Пермь, 20 ноября. Пермские власти определили экспертную группу, которая предложила семь вариантов вероятного названия нового терминала городской воздушной гавани.

    Пожалуй, самые простые названия в списке — «Пермь» и «Большое Савино».

    С идеей назвать новый терминал пермского аэропорта в честь великого советского баскетболиста выступил генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, пишут «Известия»

    По его словам, имя Белова неотъемлемо связано с полетом, он был признан во всем мире как один из величайших спортсменов.

    «Ему как олимпийскому чемпиону, лучшему европейскому баскетболисту прошлого века была доверена честь зажечь огонь Олимпийских игр-1980 в российской столице. Он на много лет связал свою судьбу с Пермским краем, активно развивал баскетбол в нашем городе», — подчеркнул Башминов.

    Автор: Дана Балан
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    #пермь #белов #баскетбол #аэропорт #башминов
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