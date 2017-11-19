Центральную улицу в Перми затопило из-за коммунальной аварии

Пермь, 19 ноября. Коммунальная авария произошла в центре Перми, проезжая часть на одной из улиц ушла под воду.

Как сообщает местная пресса, коммунальную аварию зафиксировали в субботу, 19 ноября, в центре города на улице Луначарского. Как сообщают очевидцы происшествия, из-за прорвавшейся трубы затопило проезжую часть. Ремонтные работы проведут ночью, так как раскопки придётся вести на проезжей части.

Ранее сообщалось о потопе в Мурманске: большая лужа образовалась на перекрестке около железнодорожного переезда на одной из дорог микрорайона Роста. Местные жители отмечают, что лужа занимает территорию 300 метров.